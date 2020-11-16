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SpaceX запустила первый регулярный маршрут в космос

Понедельник, 16 ноября 2020, 09:55
 

Компании Илона Маска — SpaceX, которая является первой частной компанией, которая начала доставлять людей в космос, на собственном космическом корабле отправила на Международную космическую станцию четырех астронавтов. Аналогичные миссии планируется выполнять каждых полгода.

Источник: SpaceX

Детали: Ракета-носитель Falcon 9 соединена с космическим кораблем Crew Dragon, которая стартовала с площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, за три минуты доставила экипаж миссии Crew-1 на орбиту.

Сейчас Crew Dragon направляется к точке стыковки с МКС.

Через 9 минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю. Ракета приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Справка: 2 ноября исполнилось 20 лет, как Человек непрерывно находится на Международной космической станции.

Crew-1 — первая из шести запланированных регулярных миссий к МКС, которые компания Маска намерен выполнить по контракту с NASA.

На борту корабля находятся астронавты NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи.

Экипаж первой регулярной миссии Crew-1 присоединятся к экипажу шестьдесят четвёртой экспедиции МКС которой сейчас входят астронавт NASA Кэтлин Рубинс, а также россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

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Напомним:

30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon. 

Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось  NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.

Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.

Николвй Донев, УП

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SpaceX космос

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