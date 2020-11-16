SpaceX запустила первый регулярный маршрут в космос

Компании Илона Маска — SpaceX, которая является первой частной компанией, которая начала доставлять людей в космос, на собственном космическом корабле отправила на Международную космическую станцию четырех астронавтов. Аналогичные миссии планируется выполнять каждых полгода.

Источник: SpaceX

Детали: Ракета-носитель Falcon 9 соединена с космическим кораблем Crew Dragon, которая стартовала с площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, за три минуты доставила экипаж миссии Crew-1 на орбиту.

Сейчас Crew Dragon направляется к точке стыковки с МКС.