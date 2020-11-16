Живи в собственной квартире уже сейчас вместе с ипотекой от ПРАВЭКС БАНКа (укр)

Питання доступної іпотеки стало одним з найбільш гостро обговорюваних у 2020 році.

Поступове зниження облікової ставки НБУ до 6% дало можливість банкам запропонувати кредити для покупки квартири на більш вигідних умовах.

Так народилися перші іпотечні програми під 9,99% річних, які дозволили зробити цей вид кредиту більш доступним для населення.

ПРАВЕКС БАНК став одним з перших банків, який ще у березні цього року запустив програму іпотечного кредитування під 9,99%.

Така відсоткова ставка дозволить клієнтам банку платити за власну квартиру стільки ж, скільки за орендовану.

"Ми розробляємо в нашому банку такі продукти, які допомагають нашим клієнтам реалізувати свої мрії, а мати свій дім – це мрія кожного. Саме тому, одні з перших запропонували нашим клієнтам іпотечне кредитування зі ставкою від 9,99% на перші 5 років. Наразі, таких вигідних умов на ринку ще немає. ПРАВЕКС БАНК пропонує одну з найнижчих фіксованих відсоткових ставок на ринку. Ми підтримуємо державну політику щодо доступного іпотечного кредитування та вважаємо, що іпотека має стати драйвером зростання економіки та покращення життя для населення", - зазначив заступник Голови Правління, керівник Головного управління роздрібного бізнесу ПРАВЕКС БАНКу Семен Бабаєв.

Отримати кредит можна в розмірі до 4 млн грн на термін до 20 років. Необхідний перший внесок – від 40% від загальної суми. Важлива умова: 9,99% річних за умовами іпотечної програми від ПРАВЕКС БАНКу фіксується на перші 5 років виплат.

За умовами продукту передбачається разова комісія від суми кредиту у розмірі 2,99% та щорічне страхування застави – 0,30% (від суми застави). Реальна річна процентна ставка складає від 12,55% річних.

Починаючи з 6 року, для розрахунку регулярного платежу буде застосовуватися плаваюча ставка, яка залежить від Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD +3%).

Для спеціалістів IT галузі та медичних працівників банк надає спеціальні умови – 9,49%. У банку можуть бути розглянуті спеціальні умови та програми лояльності для кожного клієнта. ПРАВЕКС БАНК будує довгострокові відносини з клієнтами.

А для придбання житла на первинному ринку банк пропонує скористатися Європейським персональним кредитом, який суттєво відрізняється від споживчих кредитів інших банків.

Європейський персональний кредит – це кредит готівкою, з можливістю отримати до 1 млн грн строком до 60 місяців з найнижчою реальною річною процентною ставкою від 24,3% річних на будь-які цілі без застави та додаткових платежів.

Це кредит для тих, хто бажає вже інвестувати у покращення житла, розпочати ремонт у квартирі чи будинку, оплатити навчання дітей за кордоном, купити авто, або рефінансувати кредити в інших банках тощо.

Швидко оформити іпотеку можна на сайті ПРАВЕКС БАНКу або за тел.: 0 800 500 450.

Ліцензія НБУ №7 від 18.04.2018. АТ "ПРАВЕКС БАНК" зареєстровано НБУ 29.12.1992 в Державному реєстрі банків за №139.