Неделя: кто не закрылся на карантин и сколько будет стоить вакцина от COVID-19

Блог экономической правды о важнейших и популярных новостях. Что произошло на этой неделе?

Из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие, в результате чего более 9 млн человек окажутся в бедности.

"Планета кино": после введения "карантина выходного дня" в Украине придется закрыть кинотеатры и уволить сотрудников.

Фармкомпания BioNTech, что накануне заявила о 90% эффективности своей вакцины, планирует установить цену ниже типично рыночного уровня.

В среду, 11 ноября, Кабинет Министров утвердил план развития технологии 5G в Украине. Первые лицензии могут появиться уже через год.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усиления карантина выходного дня.