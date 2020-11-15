Неделя: кто не закрылся на карантин и сколько будет стоить вакцина от COVID-19
Блог экономической правды о важнейших и популярных новостях. Что произошло на этой неделе?
Из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие, в результате чего более 9 млн человек окажутся в бедности.
"Планета кино": после введения "карантина выходного дня" в Украине придется закрыть кинотеатры и уволить сотрудников.
Фармкомпания BioNTech, что накануне заявила о 90% эффективности своей вакцины, планирует установить цену ниже типично рыночного уровня.
В среду, 11 ноября, Кабинет Министров утвердил план развития технологии 5G в Украине. Первые лицензии могут появиться уже через год.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усиления карантина выходного дня.
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