Еще один завод "Укрспирта" "ушел с молотка" за 59 миллионов

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Козловский МПД и хранения спирта (30 км от Тернополя) - стартовая цена выросла в 1,6 раз - с 37,6 млн грн до 59 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

Отмечается, что это уже восьмой объект спиртовой отрасли, к которому привлекли частного инвестора.

"За объект приватизации на торгах соревновались 2 компании, а стартовая цена выросла в 1,6 раз - с 37,6 млнгрн до 59 млн грн. Новый владелец получит, в частности водочный цех, спиртохранилище, производственную лабораторию, здание солодового отделения и крахмального цеха.

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Козловского МПД будет считаться официально завершенным , - говорится в сообщении.

Напомним:

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область), стартовая цена выросла в 2,2 раза - с 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область) на приватизационном аукционе купила компания из Молдовы Zernoff, которая позиционирует себя как крупнейшего производителя этилового спирта в Молдове.

Шестой объект "Укрспирта" "ушел с молотка" за цену, почти в три раза выше стартовой. Госпредприятие во Львовской области приобрело ООО "ФИНАНС-СЕРВИС ПЛЮС".

Ранее инвесторов нашли Немировская, Артемовское, Овечацкое, Лопатинское и Бершадское МПД.

Сообщалось, что за 9 месяцев текущего года "Укрспирт" получил на 63,4% больше чистой прибыли, чем за соответствующий период 2019 года.

Накануне не состоялся аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода, его выставят на повторный аукцион со снижением стартовой цены.

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Экономическая правда