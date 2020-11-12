70% украинцев думают, что олигархи скупят большинство земель после открытия рынка

Почти 70% украинцев соглашаются с тем, что олигархи скупят большинство сельскохозяйственных земель после открытия рынка.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова, проведенного с 14 по 19 августа 2020 года

Дословно: "По состоянию на середину августа общественное мнение относительно купли-продажи земли было разделено: с одной стороны, 43% респондентов уверены, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи.

С другой - 44% респондентов допускают куплю-продажу, однако среди них нет единодушия относительно условий оборота земли".

Детали: В частности, 19% считают, что землю можно продавать только, если покупатели не будут иностранцами; 11% считают, что рынок земли можно открывать, если есть ограничения на величину площади земли, которая продается одному человеку или фирме; 9% считают, что землю можно продавать, если будет закреплена минимальная цена; 4% уверены, что продажа земли должна происходить свободно и без ограничений.

Затруднились с ответом 13% граждан.

Кроме того, 69,2% опрошенных считают, что после открытия рынка землю олигархи скупят большинство сельскохозяйственных земель.

Исследование провел фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу".

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.

Напомним:

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

4 мая в Конституционный суд поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона об обороте земель сельхозназначения.

Украинская правда