Прокат электросамокатов: Bolt планирует запустить сервис еще в нескольких городах Украины

Компания Bolt планирует в 2021 году запустить прокат электросамокатов и электровелосипедов в более чем 100 городах Европы, в частности, увеличить количество электросамокатов в Киеве и в следующем сезоне запустить сервис в нескольких городах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Bolt инвестирует более 100 млн евро в развитие микромобильности и производство собственного электротранспорта. Компания планирует стать крупнейшим оператором по прокату легкого электротранспорта в Европе.

За последние месяцы услуга проката легкого электротранспорта стала доступной в 45 городах 15 стран мира, в частности в Украине, Швеции, Франции и Португалии. Компания Bolt также стала первой транспортной платформой в Европе, которая объединила в одном приложении сервисы райд-хейлинга, проката электровелосипедов и электросамокатов", - говорится в сообщении.

"Из-за ухудшения состояния городской экологии появилась потребность в новых средствах передвижения. Электросамокаты и электровелосипеды могут стать экологичной альтернативой авто, в которой так нуждаются современные города Украины.

Микромобильность - общемировой тренд, который мы продолжим развивать в нашей стране. А высокий спрос на услуги проката электросамокатов в Киеве подтверждает правильность поставленной нами цели", - заявил руководитель направления проката электросамокатов Bolt в Украине Антон Милка.

Напомним:

7 августа компания Bolt запустила прокат электросамокатов в Киеве.

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Экономическая правда