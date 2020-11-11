УЗ назначила дополнительный Интерсити+ Киев – Львов на 18 ноября

"Укрзализныця" назначила дополнительный Интерсити + № 705/706 сообщением Киев - Львов на 18 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Поезд Hyundai будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:00 и прибывать во Львов в 11:09. В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в 18:46 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 23:53", - говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести онлайн по ссылке или в кассах вокзала.

Напомним:

Укрзализныця со 2 ноября прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций, в том числе из Ужгорода.

Экономическая правда