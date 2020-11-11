УЗ назначила дополнительный Интерсити+ Киев – Львов на 18 ноября
Среда, 11 ноября 2020, 16:10
"Укрзализныця" назначила дополнительный Интерсити + № 705/706 сообщением Киев - Львов на 18 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
"Поезд Hyundai будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:00 и прибывать во Львов в 11:09. В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в 18:46 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 23:53", - говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести онлайн по ссылке или в кассах вокзала.
Напомним:
Укрзализныця со 2 ноября прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций, в том числе из Ужгорода.
Экономическая правда
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