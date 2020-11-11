Верховный суд подтвердил законность продажи судостроительного завода "Океан"

Кассационный хозсуд в составе Верховного суда отказал 4 заявителям в удовлетворении их кассационных требований - таким образом суд подтвердил законность публичного аукциона по продаже Николаевского судостроительного завода "Океан", в результате которого новым владельцем завода стал Василий Капацина.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

"Верховный Суд поставил точку в вопросе правомерности аукциона по продаже ЦИК ПАО МСЗ Океан, который состоялся 03.12.2018. Это решение нивелирует многочисленные попытки оппонентов манипулировать фактами и ставить под сомнение законность приобретения украинским инвестором Василием Капациной судостроительного завода", - заявила арбитражная управляющая Ирина Сербин, которая занималась ликвидацией предприятия.

Отмечается, что к моменту аукциона предприятие находилось в процессе ликвидации и имело многомиллионные долги, а в 2015 году - было признано банкротом.

Кассационные жалобы в Верховный суд подали компании, которые ранее оспаривали законность аукциона в Хозсуде Николаевской области: ООО "Океан-Судоремонт" (конечный бенефициар с 15.06.2020 Василий Астион, ранее - Игорь Игнатов), компании "Бельмонт Индастриз Инк" и "Пойзантер Холдингз ЛТД" (представитель - Игорь Игнатов), а также первичная профсоюзная организация Николаевского судостроительного завода "Океан" (председатель и единственный член Анатолий Немов).

"Хозяйственный суд Николаевской области в феврале текущего года подтвердил законность аукциона, а Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд в августе сохранил в силе решение суда первой инстанции. Рассмотрев кассационную жалобу, Кассационный суд в составе Верховного суда Украины решил оставить в силе решение судов предыдущих инстанций", - добавили в пресс-службе завода.

Напомним:

В июле Печерский суд Киева снял с Николаевского судостроительного завода "Океан" арест, который длился 6 месяцев.

Печерским районным судом Киева наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан". В Офисе генпрокурора объяснили, что арест был проведен с целью сохранения стратегического для государства предприятия

В декабре 2018 года целостный имущественный комплекс признанного банкротом НСЗ "Океан" был продан на аукционе за 122,2 млн грн ООО "Торговый дом "Аннона"".

Формальным владельцем завода является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.

Василий Капацына — единственный владелец ООО "Судостроительный завод "Океан", которое управляет ЦИК предприятия.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом НСЗ Океан.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июне 2020 года пообещал стать "инвестняней" для завода Океан.

Николаевский судостроительный завод Океан специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.