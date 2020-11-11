Бизнес просит правительство не вводить "карантин выходного дня" (укр)

Найбільші об’єднання представників роздрібної торгівлі та сфери нерухомості в галузі ритейлу, враховуючи останні показники зростання захворюваності в Україні на COVID-19, схвильовані можливими наслідками такої ситуації для бізнесу і громадян.

З іншого боку, розуміють дії держави по введенню карантинних обмежень для зменшення розповсюдження COVID-19.

З метою мінімізації негативного впливу погіршення епідемічної ситуації на бізнес, Асоціація ретейлерів України та Українська рада торгівельних центрів просить уряд переглянути підхід до запровадження карантинних обмежень. Зокрема:

- дозволити ведення господарської діяльності в "червоній зоні" закладам торгівлі, торговим центрам та іншим підприємствам.



Заборона працювати частині бізнесу не є виправданою та не має позитивного впливу на зменшення захворюваності. В свою чергу, створює додаткові ризики для суб’єктів господарювання.

- не вводити "карантин вихідного дня" для торгових закладів, а, навпаки, сприяти налагодженій роботі, з метою рівномірного розподілення покупців.



При введенні обмежень роботи магазинів по вихідним дням або за часом їх роботи, кількість споживачів у торгівельних закладах зросте в інші дні, що призведе до черг та скупчень, в тому числі, в громадському транспорті, оскільки такі міри не вплинуть на зменшення споживчого попиту.

- оновити затверджені постановами Головного державного санітарного лікаря України протиепідемічні заходи для окремих видів діяльності з метою їх актуалізації до ситуації, що склалась на території України.

На думку асоціацій, слід зосередитись не на встановленні заборон працювати окремим категоріям бізнесу, а на правильній організації роботи з дотриманням санітарних норм, незалежно від того, чи це магазин харчових продуктів, дитячих товарів, будівельних матеріалів, одягу тощо. Карантинні обмеження вже несприятливо впливають на нормальну діяльність бізнесу і це буде мати негативні наслідки для економіки країни в цілому.

Асоціації підтримують проведення належного контролю органами державними влади за дотриманням карантинних норм в торгово-розважальних центрах, магазинах та вважають, що повинні бути закритими саме ті суб’єкти, які не можуть правильно організувати безпечну роботу свого закладу.

З метою досягнення чітко порядку роботи добросовісних суб’єктів господарювання в галузі ритейлу, які готові дотримуватись всіх протиепідемічних норм, Асоціація ретейлерів України та Українська рада торгівельних центрів готова запропонувати Міністерству охорони здоров`я України підписати Меморандум, в якому погодити більш широкий та чіткий порядок роботи закладів торгівлі та ТРЦ на час карантину.

Представники асоціацій вважають, що тільки спільна взаємодія держави та бізнесу допоможе подолати негативні наслідки COVID-19.