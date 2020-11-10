Первые города получили транспорт в рамках кредитного соглашения с Европейским инвестбанком

Луцк и Харьков получили первые низкопольные троллейбусы в рамках проекту "Городской общественный транспорт Украины". На этот проект Европейский инвестиционный банк выдал в кредит 200 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Первые договоры были заключены в Луцке, Харькове и Сумах.

Луцк получит финансирование в 4,3 миллиона евро - это 29 троллейбусов. Харьков - 10 миллионов и 49 троллейбусов. В Сумы поступит 4 миллиона евро и 19 троллейбусов.

По кредитам ЕИБ можно получить средства сроком на 12-13 лет с кредитными каникулами до 2-3 лет и под 2-5,75% годовых.

Кроме указанных городов в программу входят Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Кременчуг, Одесса, Тернополь и Чернигов.

Также отмечается, что Минфин и Мининфраструктуры работает над запуском второго проекта развития городского общественного транспорта на общую сумму 400 миллионов евро.

Экономическая правда