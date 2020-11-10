Капрасходы бюджета выполнены на 41%

Капитальные расходы за три квартала 2020 составляют 45,9 миллиарда гривен, тогда как годовой план - 112,5 миллиарда.

Об этом говорится в отчете Госказначейства.

Из запланированных расходов бюджета по общему фонду капрасходов выполнено на 18 миллиардов гривен (36% годового плана), из специального - 27,8 миллиарда (45% годового плана).

То есть, для выполнения плана капитальных расходов в 4 квартале 2020 нужно профинансировать еще дополнительные 66,6 миллиарда гривен.

Для сравнения, за 9 месяцев 2019 план общего и специальных фондов по капрасходам был выполнен на 43%. Выполнение за прошлый год в целом составило 77%, из которых 86% - выполнение общего и 68% - специального фондов.

Местные бюджеты за 9 месяцев в этом году выполнили план на 47%. Лучше сложилось с общим фондом - 84% средств уже использованы, из специального фонда потратили только 47%.

В целом по сводному бюджету выполнения составляет 42%.

Экономическая правда