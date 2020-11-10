Люксовый сегмент техники демонстрирует ежемесячный прирост продаж

В компании Das Haus Installation Studio, которая специализируется на продажах и установке эксклюзивной домашней техники люксового сегмента, рассказали о топ-покупках, которые совершают обеспеченные украинцы в 2020 году.

По словам основателя Das Haus Installation Studio Игоря Мегедя, тенденция, которая из месяца в месяц лишь укрепляется с начала карантина, это готовность состоятельных покупателей тратить все больше денег на собственные эмоции и получение wow-эффекта.

Как отмечают в компании, карантину в значительной степени поспособствовал динамике роста продаж эксклюзивных стереосистем, домашних кинотеатров, виниловых проигрывателей стоимостью от $2000 за единицу и больше. При этом, некоторые виды люксовой техники представлены в Украине в единственном экземпляре.

"Работая в сегменте люкс техники, еще весной мы сильно переживали, что люди перестанут тратить деньги на эксклюзивные устройства для дома, цены на которые значительно выше, чем на продукцию сегмента масс-маркет в обычных магазинах. Однако, время показало, что пандемия и ограниченное количество доступных развлечений, наоборот, повлияли на наши продажи только в лучшую сторону. Это связано с тем, что у людей, которые прежде привыкли много путешествовать, теперь появилось очень много свободного времени. И теперь они стремятся заполнить его новым качественным досугом. Состоятельные клиенты ищут альтернативные способы для получения новых эмоций. Качественный звук и живая насыщенная картинка с гарантированно безопасной социальной дистанцией у себя дома – один из них", - рассказывает основатель Das Haus Installation Studio Игорь Мегедь.

Он отмечает, что, помимо техники класса люкс, за несколько последних месяцев увеличился также спрос на установку комплексных высокотехнологичных систем "умный дом".

ТОП-3 в сегменте люксовой техники для дома

№1: Проектор для домашнего кинотеатра 4K SXRD с яркостью 1500 люмен, поддержкой HDR и 4K Motionflow (от 100 000 грн.)

Этот уникальный проектор VPL-VW270ES – "влюбляет" с первого взгляда и потому пользуется повышенным спросом среди киноманов. Он обеспечивает идеальное кинематографическое качество 4К домашнего кинотеатра (вчетверо выше, чем Full HD), позволяя наслаждаться живой и насыщенной картинкой. Яркость 1500 люмен дает превосходное изображение с невероятной детализацией и реалистичными цветами, повышенную контрастность и контроль яркости.

№2: Напольная акустика Acoustic Energy AE509 (от 71 000 грн)

Новый флагман от именитого британского производителя – это беспрецедентный уровень производительности, качества и стоимости. В этих двухполосных системах все драйвера, включая твитер-карбоновые. Лёгкое и прочное волокно с хорошими демпфирующими свойствами обеспечивает быстрое и детальное звучание.

№3: Интегральный усилитель Parasound HINT 6 (от 116 000 грн.)

Parasound HINT 6 – интегральный усилитель нового поколения. Его звуковые характеристики, как и благородный дизайн с тонкими золотистыми полосками пришелся по вкусу состоятельным ценителям музыки и качественного звука.

Das Haus Installation Studio на рынке Украины уже 15 лет. За это время компания расширила ассортимент продукций и теперь специализируется не только на продажах, но и на предоставлении своим клиентам комплексных услуг – от проектирования, установки и настройки до регулярного и сервисного обслуживания аудио и видеосистем для торговых площадей, ресторанов, конференц-залов, а также комплексных систем "умный дом".