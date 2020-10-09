Копенгаген запретит электросамокаты в центре города, и это не из-за карантина

Власти Копенгагена хотят запретить аренду электросамокатов в центре города, что станет одним из самых строгих правил против символа новой "экономики совместного использования".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"С 1 января будет невозможно арендовать или припарковать электросамокаты в большинстве наиболее застроенных районов Копенгагена", - говорится в письме городского департамента экологии и технических услуг.

На практике эта мера запретит использование скутеров в историческом центре города и прилегающих районах, где их уже запрещено парковать.

"К сожалению, мы столкнулись с серьезными проблемами с этими электросамокатами ... Пожилым людям чрезвычайно трудно передвигаться, когда их оставляют валяться", - сказал муниципальный советник Руне Дибвад.

Эта мера должна быть одобрена муниципальным советом, но пользуется широкой поддержкой.

Несмотря на то, что это символ "экономики совместного потребления", самокаты часто бросают плохо припаркованными, что побудило ряд городов принять строгие правила их использования.

Прошлым летом полиция Копенгагена остановила 28 человек за один уик-энд за то, что они катались на самокатах в нетрезвом виде или под действием наркотиков.