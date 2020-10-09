Румыния приостановила полеты в и из Украины из-за коронавируса
Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии решил прекратить полеты в и из Румынии в страны так называемой "желтой зоны", куда входит и Украина.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Digi24.
Перечень стран "желтой зоны", в который входит Украина, был утвержден комитетом 5 октября и опубликован на сайте Национального института общественного здравоохранения Румынии.
Однако комитет предусмотрел исключения для стран "желтой зоны", к которым решение о приостановлении полетов не применяется. Это государства-члены Европейского Союза, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.
Как сообщалось, Румыния ввела обязательное требование предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус для путешественников, которые приезжают из стран с высоким уровнем заражения, среди них и Украина.
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