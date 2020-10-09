Зеленский в Лондоне заверил инвесторов в независимости НБУ

Президент Владимир Зеленский на встрече в Лондоне с представителями крупнейших инвесторов в украинские государственные ценные бумаги заявил, что Нацбанк был, есть и останется независимым.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, с момента назначения нового главы НБУ продолжает проводить взвешенную монетарную политику для обеспечения макроэкономической стабильности.

"Национальный банк был, есть и останется независимым", - заверил он.

Президент добавил, что сверхважной для Украины является поддержка международных партнеров.

"Мы благодарны МВФ, ЕС и Всемирному банку за финансовые пакеты поддержки для нашего государства и поддержку важных реформ в Украине", - отметил Зеленский.

Глава государства заявил, что Украина последовательно реализует все реформы, согласованные Меморандумом с МВФ. В частности, либерализован рынок газа для частных потребителей и введен прозрачный рынок сельскохозяйственных земель.

Напоминаем:

Объявление выговора и недоверия членам правления Национального банка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу произошло за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон, заявила Рожкова.

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что "выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации".

Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

24 сентября агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, он заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля" .

Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.

Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно основ управления Нацбанком.