Зеленский в Лондоне заверил инвесторов в независимости НБУ
Президент Владимир Зеленский на встрече в Лондоне с представителями крупнейших инвесторов в украинские государственные ценные бумаги заявил, что Нацбанк был, есть и останется независимым.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По словам Зеленского, с момента назначения нового главы НБУ продолжает проводить взвешенную монетарную политику для обеспечения макроэкономической стабильности.
"Национальный банк был, есть и останется независимым", - заверил он.
Президент добавил, что сверхважной для Украины является поддержка международных партнеров.
"Мы благодарны МВФ, ЕС и Всемирному банку за финансовые пакеты поддержки для нашего государства и поддержку важных реформ в Украине", - отметил Зеленский.
Глава государства заявил, что Украина последовательно реализует все реформы, согласованные Меморандумом с МВФ. В частности, либерализован рынок газа для частных потребителей и введен прозрачный рынок сельскохозяйственных земель.
Напоминаем:
Объявление выговора и недоверия членам правления Национального банка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу произошло за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон, заявила Рожкова.
Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что "выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации".
Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.
Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.
24 сентября агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, он заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля" .
Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.
Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно основ управления Нацбанком.
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