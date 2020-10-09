Все разделы
Укр / Рус

Электрокар Tesla впервые сблизился с Марсом

Пятница, 9 октября 2020, 10:15
 

Электромобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос в качестве полезной нагрузки во время тестового запуска самой мощной ракеты компании Илона Маска SpaceX Falcon Heavy, впервые сблизился с Марсом.

Источник: SpaceX в Twitter

Дословно: "Starman, которого в последний раз видели, когда он покидал орбиту Земли, впервые сблизился с Марсом - расстояние составила 0,05 астрономических единиц или менее 5 миллионов миль (8 миллионов километров - ред УП) от Красной планеты".

Детали: По данным сайта, который отслеживает полет Tesla Roadster, период его орбиты относительно Солнца — 557 земных дней.

На момент публикации новости, автомобиль преодолел в космосе почти 2,1 миллиарда километров.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Tesla SpaceX

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зарядные станции Tesla Supercharger появятся в Украине не ранее 2022 года 5 октября 2020, 18:15
Маск: Tesla перейдет на использование собственных батарей не раньше 2022 года 23 сентября 2020, 14:00
Электромобили Tesla научились распознавать знаки ограничения скорости 1 сентября 2020, 09:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!