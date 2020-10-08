Международная ассоциация авиации сравнила риск заразиться Covid в полете с ударом молнии

Международная ассоциация воздушного транспорта (ІАТА) провела исследование, которое показало, что с начала этого года зафиксировано лишь 44 связанных с полетом случаи заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Всего за этот период в мире было перевезено около 1,2 млрд авиапассажиров.

Таким образом, риск заразиться COVID на борту оценивается в один случай на каждые 27 млн путешественников.

"Мы считаем эти цифры очень обнадеживающими. Кроме того, подавляющее большинство опубликованных случаев произошли до того, как ношение масок во время полетов стало распространенным", - заявил медицинский советник IATA Дэвид Пауэлл, слова которого приводятся в сообщении организации.

Меры, принимаемые для защиты от распространения COVID на воздушном транспорте (ношение масок, управляемая организация очередей, бесконтактная обработка данных) показывают эффективность, считают в IATA.

Дополнительный "слой" защиты добавляет система фильтрации воздуха в салоне самолета.

"Нет ничего абсолютно безопасного. Но с учетом всего лишь 44 опубликованных случаев потенциального передачи COVID-19 в полете среди 1,2 млрд путешественников риск заражения вирусом на борту, пожалуй, относится к той же категории, что и удар молнии", - сказал генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

Ранее IATA призвала отменить карантин на международные авиаперевозки и в качестве альтернативы внедрить тестирования пассажиров на COVID-19 перед вылетом.