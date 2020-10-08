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Новый терминал аэропорта "Запорожье" могут открыть в октябре

Четверг, 8 октября 2020, 18:12
 

Новый терминал Международного аэропорта "Запорожье" могут открыть в октябре.

Об этом сообщает мэр Запорожья Владимир Буряк в Facebook.

"Достроили мы его в конце прошлого года. Но есть ряд причин, по которым не запустили его в работу.

Конечно, свои коррективы в этот процесс внесла пандемия коронавируса и карантин.

Сейчас мы ждем, пока документы пройдут все необходимые согласования, после чего сразу откроем терминал. Надеюсь, что это произойдет уже в этом месяце", - пишет Буряк.

 

Экономическая правда

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