В "Нафтогазе" ожидают прибыльной работы в 2021-2024 годах

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что планируют получение прибыли по итогам деятельности в 2021-2024 годах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу.

В компании заявляют, что проект финансового плана предусматривает прибыльную деятельность в 2021-2024 годы. В то же время сейчас идет процесс обновления прогнозов на 2021-2025 годы.

"Как и любая другая компания, "Нафтогаз" должен учитывать влияние пандемии на нашу работу, рынки, на которых мы работаем, и на наших клиентов. Есть несколько важных факторов, которые могут повлиять на результаты, но находятся вне контроля компании.

В том числе это влияние пандемии на спрос на энергоносители в Украине и в мире, суровость и продолжительность карантина, решение проблемы накопленных долгов участников рынка, платежная дисциплина и т.п.", - отметили в "Нафтогазе".

"Мы внимательно следим за украинскими и мировыми статистическими данными, рекомендациями ведущих аналитиков и законодательными инициативами при подготовке и корректировке наших действий.

Так, несмотря на рыночную ситуацию, в первом полугодии мы инициировали пересмотр капитальных и других расходов для сокращения расходов и повышения эффективности", - добавили в "Нафтоазе".

Напомним:

В первом полугодии 2020 года НАК "Нафтогаз" получил убыток в сумме 11,5 млрд гривен.

Ближайшие четыре года убытки государственной Группы "Нафтогаз" превысят 21 миллиард гривень.

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