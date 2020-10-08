За сентябрь аэропорт "Харьков" вернул 61% пассажиропотока по сравнению с прошлым годом

В сентябре 2020 услугами перелетов в харьковском аэропорту воспользовались 90 тысяч пассажиров - то есть 61% месячного объема сентябре 2019 (147,8 тыс пас.).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Чаще всего пассажиры летали в Анталию, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Киев и Даламан.

Всего состоялось 465 вылетов, 80% от прошлогоднего показателя. Количество внутренних вылетов из Харькова выросла на 15%, количество международных сократилось на 35%.

Медленное восстановление международного трафика связано с тем, что ряд стран закрыла границы для путешествий с туристической целью.

За девять месяцев 2020 услугами аэропорта воспользовались 514,1 тысячи пассажиров, таким образом мы достигли 53% предыдущего объема. Самым активным месяцем после перерыва стал август - перелетами воспользовались 99,6 тысячи человек, и по египетскому направлению отправилось даже больше людей, чем в августе прошлого года.

В то же время Украина пассажиры стали путешествовать меньше.