Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

8 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:40 установились на уровне 28,28 - 28,29 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,28 - 28,29 гривни;

Евро - 33,26 - 33,28 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,21 - 28,40 гривни. Евро покупают по 33,01 гривни, продают по 33,39 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,24 - 28,30 гривни, евро - 32,69 - 33,21 гривни.

Сердний курс в обменниках Украины: доллар - 28,24 - 28,29 гривни, евро - 33,13 - 33,23 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 8 октября на уровне 28,32 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,33 грн (на 7 октября - 33,48 гривни).

Читайте также: Операция "Девальвация": как Нацбанк обесценивает курс гривни

Экономическая правда