НБУ отчитался о раскрытии банковской тайны за 9 месяцев

За 3 квартал 2020 года Нацбанк 22 раза предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам, за 9 месяцев - 81 раз.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

За 3 квартал по инициативе: Нацполиции - 2 раза, СБУ - 3 раза, Государственной фискальной службы - 6 раз, НАБУ - 8 раз, ГБР - 3 раза.

"Всего за 9 месяцев 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 81 раз. Национальный банк в 2019 году оказывал правоохранителям доступ к информации 155 раз", - говорится в сообщении.

Экономическая правда