Курс валют на 8 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

8 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,27 - 28,28 гривни;

Евро - 33,25 - 33,27 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,22 - 28,41 гривни. Евро покупают по 33,01 гривныи, продают по 33,41 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,25 - 28,32 гривни, евро - 32,82 - 33,24 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 8 октября на уровне 28,32 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,33 грн (на 7 октября - 33,48 гривни).

Читайте также: Операция "Девальвация": как Нацбанк обесценивает курс гривни

Экономическая правда