Курс валют на 8 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
8 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,27 - 28,28 гривни;
Евро - 33,25 - 33,27 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,22 - 28,41 гривни. Евро покупают по 33,01 гривныи, продают по 33,41 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,25 - 28,32 гривни, евро - 32,82 - 33,24 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 8 октября на уровне 28,32 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,33 грн (на 7 октября - 33,48 гривни).
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Экономическая правда
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