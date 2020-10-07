Задержки с таможенным оформлением грузов продолжаются - ЕБА

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации сообщают, что таможенное оформление грузов с начала сентября происходит с постоянными задержками, связанные с контролем таможенной стоимости товаров.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации.

Так, по информации от компаний-членов Ассоциации, решение таможенных органов часто оспаривают именно из-за неправомерного требования повышения таможенной стоимости товаров.

"Судебная практика по таможенной стоимости является устоявшейся и обязательным для таможенных органов.Поэтому дела, где таможенный орган неправомерно истребует дополнительные документы заведомо проигрышной.

...В результате, таможенные органы тратят усилия на рассмотрение дел, которые являются для таможни неперспективными, распыляя ресурсы государственного бюджета и свои усилия.

Отчет об увеличении поступлений в бюджет от Гостаможслужбы, во многих случаях, будет иметь логическое продолжение в виде возмещения из государственного бюджета по решению суда", - говорится в заявлении.

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству и депутатам с просьбой довести до логического завершения рассмотрение проблемы признания таможенной стоимости, который начался около месяца назад комитетом ВРУ.

Напомним:

Ранее и.о. главы Гостаможслужбы Андрей Павловский заявил, что задержка грузов при прохождении таможенных пунктов часто обусловлена не ручным вмешательством работников таможни, а работой автоматизированной системы.