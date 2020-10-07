Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
7 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:05 установились на уровне 28,32 - 28,34 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,32 - 28,34 гривни;
Евро - 33,30 - 33,33 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,26 - 28,45 гривни. Евро покупают по 33,03 гривни, продают по 33,48 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,33 - 28,39 гривни, евро - 33,16 - 33,30 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 28,31 - 28,37 гривни, евро - 33,17 - 33,28 гривни.
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Напомним:
7 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.
Экономическая правда
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