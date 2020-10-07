"Укрзализныця" планирует ремонтировать локомотивы "Метинвеста" Ахметова

"Укрзализныця" намерена предлагать свои услуги по ремонтам локомотивов частным компаниям, оперирующим тяговым подвижным составом.

Как пишет ЦТС, об этом сообщил член правления АО УЗ Франтишек Буреш.

Одной из таких компаний рассматривается "Метинвест" Рината Ахметова.

"Наши предприятия - Львовский локомотиворемонтный завод, Днепропетровский тепловозоремонтный завод и ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" - должны и будут показывать свою жизнеспособность не только за счет "Укрзализныци", но и на открытом рынке.

Поэтому мы усиливаем работу с частными предприятиями, у которых в эксплуатации есть подвижной состав", - заявил Буреш.

"Так, например, с компанией "Метинвест" обсудили возможности сотрудничества по локомотиворемонтному направлению.

Наши ремонтные заводы будут работать с крупным промышленным холдингом на паритетных условиях в направлении ремонта электровозов и тепловозов", - добавил член правления УЗ.





