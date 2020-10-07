Запасов топлива на зиму более чем достаточно – Буславец
И.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что в Украине более чем достаточно запасов топлива для стабильного прохождения осенне-зимнего периода.
Об этом она сказала во время выездного совещания на площадке Южно-Украинской АЭС, передает пресс-служба Минэнерго.
"Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ -3 млн тонн, что почти втрое больше, чем это предусмотрено в нормативных документах по гарантированному запасу, которым мы должны быть обеспечены.
И запасы газа на сегодня составляют почти 28 млрд куб. м при утвержденных распоряжением правительства 17 млрд кубов, и для стабильного прохождения отопительного периода этого более чем достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно", - отметила Буславец.
Она напомнила, что для стабильного прохождения осенне-зимнего периода Минэнерго утвердило соответствующие приказы по ремонту основного оборудования электростанций и обеспечения надежности работы электрических сетей, и призвала соблюдать утвержденных графиков.
Напомним:
Сообщалось, что по состоянию на 18 сентября Украина была готова к осенне-зимнему отопительному сезону на 90%, а запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ стабильно высокие.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город завершает подготовку к отопительному сезону.
Экономическая правда
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