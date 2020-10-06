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"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали новых кредитов на 820 миллионов

Вторник, 6 октября 2020, 16:15
 

Уполномоченные банки в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю выдали 322 кредита на сумму в 820 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

72% (592 млн гривен) от общей суммы заключенных сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 15% (120 млн гривен) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Займы на пополнение оборотных средств составляют 13% (108 млн гривен).

"С момента старта Программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 4127 займов на общую сумму в 9,883 миллиарда гривен.

Из них 7,760 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 1,608 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 515 млн гривен - на пополнение оборотных средств", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Минфин кредит банки

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