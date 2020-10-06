Курс валют на 6 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

6 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,39 - 28,41 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,39 - 28,41 гривни;

Евро - 33,43 - 33,45 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,33 - 28,53 гривни. Евро покупают по 33,11 гривни, продают по 33,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,41 - 28,50 гривни, евро - 33,27 - 33,41 гривни.

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Напомним:

5 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,36 - 28,37 гривны.

5 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,42 гривни.

Экономическая правда