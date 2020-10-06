Все разделы
Укр / Рус

На дне океана лежит в 30 раз больше пластика, чем на поверхности – исследование

Вторник, 6 октября 2020, 09:25
 

На дне Мирового океана может находиться в 30 раз больше пластика, чем на поверхности, однако на суше все равно больше мусора, чем в мировых водах.

Источник: The Guardian

Детали: По оценкам государственного научного агентства Австралии, на дне Мирового океана находится не менее 14 миллионов тонн пластиковых отходов шириной менее 5 мм.

Для этого ученые проанализировали элементы из разных участков дна недалеко от Большого Австралийского залива. В рамках проекта, исследователи обнаружили микропластик в очень отдаленных и глубоких местах, что может свидетельствовать о широком распространении мусора.

Читать также: Что на самом деле происходит с пластиком, который мы выбрасываем

Напомним:

В мае 2019 года Совет Евросоюза одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

экология

powered by lun.ua
Материалы по теме
Экологическое строительство: реалии, расходы, сертификация 30 сентября 2020, 17:41
Green Deal: новая философия жизни 24 сентября 2020, 16:00
Германия запретит ряд одноразовых пластиковых изделий к середине 2021 года 18 сентября 2020, 12:57
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!