Юридическая фирма GOLAW успешно защитила интересы крупного международного ритейлера в уголовном производстве

Юридическая фирма GOLAW успешно защитила интересы одного из мировых лидеров рынка ритейл в уголовном производстве, открытом по признакам уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджеты в особо крупных размерах.

По версии следователей Государственной фискальной службы, должностные лица обществ группы компаний путем заключения бестоварных операций с фиктивными предприятиями "конвертировали" денежные средства, которые в дальнейшем использовались для выплаты заработной платы работникам "в конвертах" и легализации теневых доходов.

Сумма не уплаченных налогов якобы составила 4,5 млн. грн.

В процессе расследования правоохранительными органами проводились многочисленные допросы работников, обыски магазинов и офисов компаний. Были наложены аресты на изъятые документы и технику.

Благодаря комплексной и оперативной работе адвокатов GOLAW было доказано отсутствие в действиях должностных лиц инкриминируемого тяжкого преступления.

Аресты изъятого во время обысков имущества были отменены в судебном порядке, все документы и техника возвращены владельцам. Бездействие следователей органа досудебного расследования неоднократно успешно доказывалась в суде.

Как следствие, адвокаты GOLAW добились закрытия уголовного производства.

Над проектом работали адвокаты практики уголовного права: партнер, руководитель практики Игорь Глушко, старший юрист Кристина Кольчинская, юрист Марина Маковецкая.