Перегруженные фуры: За 9 месяцев года начислили штрафов на 100 миллионов

В течение января - сентября 2020 года инспекторы Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией проверили более 500 тысяч авто и начислили почти 100 млн грн платы за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается. По итогам 9 месяцев этого года сотрудники Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией начислили почти 100 млн грн платы за перегрузки. Из них более 17 млн ​​грн - результаты работы за сентябрь.

Однако нашей ключевой целью была и остается полная цифровизация всех процессов для исключения человеческого фактора и запуск системы автоматического ГВК на дорогах с устройством современных комплексов "Взвешивание в движении", - заявил глава министерства Владислав Криклий.

В сентябре проверили почти 110 тысяч транспортных средств, в 2 раза больше чем за этот же период прошлого года, а также составлено 1899 актов нарушений габаритно-весовых параметров.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла в первом чтении законопроект №3743, который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.

В течение января - августа 2020 года инспекторы "Укртрансбезопасности" проверили почти 400 тысяч транспортных средств и начислили более 81 млн грн платы за перегрузки.

Экономическая правда