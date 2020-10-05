Онлайн расчеты: В НБУ объяснили, как не стать жертвой мошенников
В НБУ заявили, что главное правило безопасных онлайн расчетов - никогда и никому не сообщать срок действия карты и трехзначный код на ее обороте.
Об этом говорится в разъяснении регулятора в Facebook.
"К сожалению, порой коварным мошенникам все же удается обмануть доверчивых или непроинформированных граждан. Для этого они имеют типичные сценарии. Иногда - одевают маску покупателя ваших вещей.
Например, вы продаете велосипед в Интернете. И вот появляется потенциальный покупатель, который готов сразу послать вам деньги. Он спрашивает у вас номер карты. Это - нормально. Фактически, этот 16-значный номер - единственная информация о платежной карточке, которую можно безопасно разглашать.
Дальше начинается самое интересное. Псевдопокупатель обязательно спросит у вас срок действия платежной карты и трехзначный код на ее обороте", - пояснили в НБУ.
В Нацбанке советуют помнить, что для перевода средств на карту вполне достаточно лишь ее номера.
"Если такое произойдет с вами, не дайте себя обмануть. Немедленно прекратите общение с таким псевдопокупателем", - говорится в сообщении.
Если есть сомнения относительно ситуации, в НБУ рекомендуют звонить на горячую линию Национального банка Украины: 0800505240.
Экономическая правда
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