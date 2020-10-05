Мобильные операторы списывают миллионы со счетов украинцев: как борется государство
Понедельник, 5 октября 2020, 16:06
В Украине зарегистрировано около 50 миллионов сим-карт, однако операторы зарабатывают не только на услугах связи и интернета, а еще и на "дополнительных контент-услугах", за которые в прошлом году списали с мобильных счетов 500 миллионов гривен, часть из них - без согласия клиентов.
ЭП разобралась, как правительство планирует защитить потребителей, и что об этом думают сами операторы связи.
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Экономическая правда
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