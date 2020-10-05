Во время IPO Airbnb планирует привлечь 3 миллиарда долларов — СМИ

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb имеет целью привлечь около 3 млрд долларов во время будущего первичного публичного размещения акций (IPO).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источники на условиях анонимности рассказали, что Airbnb планирует провести IPO в декабре 2020 года - однако это не окончательный срок, он может измениться, в том числе и через выборы президента США, которые состоятся в ноябре 2020 года.

В то же время представитель Airbnb отказался комментировать ситуацию.

Согласно прогнозам, после выхода на биржу оценка компании может вырасти до 30 млрд долларов. Однако, по словам источников, на ситуацию может повлиять волатильность рынков.

Эта оценка значительно превышает апрельскую, когда при привлечении 2 млрд долларов от инвесторов как долг Airbnb оценили в 18 млрд долларов.

Напомним:

В августе американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. сообщил, что направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) конфиденциальную заявку на проведение первичного публичного размещения своих акций на бирже (IPO).

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет себе комиссию как с собственников жилья, так и с нанимателей. Airbnb представлена ​​более чем в 100 тыс. городов мира.