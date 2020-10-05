В УЗ снова хотят отремонтировать двухэтажные поезда Skoda

В "Укрзализныце" планируют запустить ремонты 2-этажных поездов Skoda и расширить географию скоростного сообщения.

Об этом в Facebook написал Александр Перцовский, который должен возглавить направление пассажирских перевозок УЗ.

"Сегодня с коллегами на месте выясняли, какие технологические и инфраструктурные ограничения следует преодолеть, чтобы расширить географию скоростного/дневного сообщения. Это далеко не только о "купить еще 10 поездов". Например, цех капитальных ремонтов скоростных поездов так и остался "недостроем", а состояние путей на многих участках из-за упущенных ремонт товакой, что скорость приходится уменьшать.

Будем защищать комплексно проекты, чтобы новая техника и инфраструктурные работы синхронизировались и результатом были новые и новые сообщения", - отметил он.

Перцовский добавил, что сегодня поезда категории "Интерсити" из-за состояния путей преодолевают маршруты на полчаса медленнее, чем на старте.

Также, по его словам, восстановленный капитальным ремонтом скоростной поезд "Тарпан" уже начинает выполнение рейсов.

"И скоро после длительного-длительного простоя, несмотря на критический дефицит ресурса, должны запустить ремонты 2-этажных Skoda с несколькими предприятиями в кооперации для удешевления и ускорения", - написал Перцовский.

Напомним:

Ранее сообщалось, что УЗ планирует провести капитальный ремонт двух электропоездов EJ675 Skoda City Elephant на собственных мощностях.

Экономическая правда