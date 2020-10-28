Перевод средств онкобольных на дороги должен утвердить бюджетный комитет

Перераспределение средств, предусмотренных по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, окончательно одобрит бюджетный комитет парламента, в правительстве сетуют, что проект Минздрава - непростой.

Источник: заседание правительства 28 октября

Прямая речь министра экономики Игоря Петрашко: "В этом году должна была быть реализована программа реконструкции лаборатории Национального института рака. Хочу обратить внимание, что средства выделялись в 2018-19 годах, однако не было проведено практически никакой подготовительной работы и только в этом году началась подготовка Министерством здравоохранения, был разработан проект.

Проект не одного дня и он действительно непростой, в сегодняшней обстановке Минздраву нужно больше времени, чтобы его реализовать. Поэтому правительство по согласованию Минздрава поддержало решение межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств этой программы.

Это решение еще подлежит согласованию бюджетного комитета, так как такие перераспределения осуществляются в три этапа: сначала решение комиссии (25 участников: 17 народных депутатов бюджетного комитета и 8 членов правительства), после того правительство принимает постановление (что было принято) и окончательное утверждение бюджетным комитетом".

Детали: Петрашко заверил, что средства для проведения реконструкции лаборатории диагностики будут предусмотрены на следующий год.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что СМИ "распространили манипулятивную информацию о передаче средств для онкобольных на строительство дорог" и заверил, что в 2020 году правительством выделено "рекордное количество средств на лечение онкобольных (на 40% больше, чем в прошлом году и вдвое больше чем в 2018 году)".

Дополнительно: Нынешнее заседание правительства стало первым в формате онлайн. Такой формат работы был одобрен из-за эпидемической ситуации с распространением коронавируса в стране.

Что предшествовало: Кабинет министров передал 61,55 млн грн, предусмотренных в 2020 году Минздраву по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, "Укравтодору" для улучшения состояния дорог общего значения в Львовской области.

В правительстве заявили, что такое перераспределение средств позволит реализовать незавершенный проект в следующем году.

Украинская правда