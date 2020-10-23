60 предприятий "Укроборонпрома" реорганизуют в 9 холдинговых компаний – вице-премьер

Более 60 предприятий госконцерна "Укроборонпром" в процессе трансформации реорганизуют в 9 холдинговых компаний по направлениям: шесть войдут в состав будущей госхолдинговой компании "Оборонительные системы Украины", три - в "Аэрокосмические системы".

Об этом заявил на брифинге вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает "Интерфакс-Украина".

"Шесть ХК войдут в состав ГХК с предварительным названием "Оборонительные системы Украины": бронетанковая техника (13 предприятий), радарные системы (10), спецхимии и боеприпасы (7+1), высокоточное оружие (15) и авиаремонт (7).

"Три другие ХК - "Антонов", "Авиадвигателестроения" и "Ракетно-космический центр "Южный" (условное название) - войдут в состав второй ГХК - "Аэрокосмические системы Украины", - пояснил он.

По словам Уруского, всего в госконцерне сегодня 137 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированных территориях.

Уруский добавил, что часть из них уже не задействованы в оборонно-промышленном комплексе и планируются к продаже двумя волнами.

Вице-премьер уточнил, что первую волну, в 19 предприятиях которой нет ни активов, ни загрузки, ни заказов, на ближайших заседаниях правительства будет передано Фонду госимущества.

Уруский отметил, что планируют создать госфонд оборонной промышленности - за счет продажи предприятий второй волны, имеющие хорошие показатели и активы (например "Карпаты" из Ивано-Франковска), но которіе давно не работают в оборонной промышленности.

Напомним:

"Укроборонпром" 1 октября представил вице-премьер-министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому комплексную стратегию трансформации и развития концерна до 2030 года.