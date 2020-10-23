Еврокомиссия выделила 100 млн евро для покупки экспресс-тестов на антигены

Европейская комиссия выделяет 100 млн евро на закупку миллионов наборов для экспресс-тестирования на антигены.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Чтобы замедлить вирус, нам нужно делать как можно больше тестов. Сегодня мы мобилизуем 100 млн евро из фондов ЕС для покупки от 15 до 22 миллионов наборов для экспресс-тестирования на антигены для стран ЕС", - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что быстрые тесты крайне необходимы сегодня, ведь, например, они могут обеспечить безопасные условия для путешествий. Такие тесты можно делать в аэропортах перед посадкой на рейс.

Ранее Европейская комиссия объявила, что отправляет в Чехию партию аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне быстрого распространения коронавируса в стране.

Европейская правда