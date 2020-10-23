Запорожский автомобильный завод представил новый хетчбэк

Запорожский автомобильный завод начнет выпуск новой модели автомобиля – ZAZ Slavuta Nova.

Об этом сообщает Avtoblog.

В Киеве прошла презентация новой модели, которая получила название ZAZ Slavuta Nova. Если ранее этот автомобиль собирался на базе "Таврии", то сейчас это хетчбэк.

Автопроизводитель отмечает, что на новую "Славуту" уже было получено большое количество предзаказов.

ZAZ Slavuta Nova оснащена бензиновым двигателем на 1,6 литра мощностью 93 лошадиных силы и 5-ти ступенчатой коробкой передач.

Запуск серийного производства запланирован на ближайшее время.

Экономическая правда