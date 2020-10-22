За 30 лет в Украине украли 5 миллионов га земли – Зеленский

За время независимости из 7 миллионов га сельскохозяйственных земель в государственной собственности осталось чуть более 2 миллионов, еще 5 миллионов просто украли.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам, передает пресс-служба главы государства.

Зеленский напомнил, что на прошлой неделе он подписал указ о передаче более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

"Мы успели два миллиона гектаров моим указом передать ОТГ. И теперь они будут отвечать за использование этой земли, за наполнение местного бюджета", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что за последние 30 лет политики выступали против введения свободного оборота земли и "врали народу о том, что так якобы защищают украинский плодородный чернозем от продажи иностранцам".

Но, по словам президента, на самом деле они через "серые" схемы разворовывали эту землю.

"Мы изменили главу Госгеокадастра, который сразу открыл все цифры - пять миллионов гектаров украли. Осталось чуть больше двух миллионов гектаров земель. Всего было семь миллионов гектаров. Где еще пять? Их украли", - отметил президент.

По его словам, часть людей, причастных к хищению сельхозземель, и сейчас находится в Верховной Раде. Также выступали против введения рынка земли земельные лоббисты.

Зеленский добавил, что сопротивление реформе почувствовал при назначении на должность главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко.

"Даже просто назначить его главой Госгеокадастра было сложно - каждый день угрозы, какие-то звонки", - заявил президент.

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Экономическая правда