Brexit: Британия и ЕС возобновили переговоры после недели споров

Великобритания и Европейский Союз 22 октября возобновят переговоры о новом торговом соглашении после семи дней, потерянных из-за угроз и взаимных обвинений, и всего за несколько недель до дедлайна заключения соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Великобритания с прошлой пятницы отказывалась возобновить переговоры после того, как лидеры ЕС заявили на саммите, что Лондон пойти на компромисс по нерешенным вопросам.

Премьер-министр Борис Джонсон дал понять, что готов отказаться от процесса, но после телефонного разговора в среду между участниками переговоров двух сторон его офис заявил, что теперь есть основа для продолжения переговоров.

В совместном документе они договорились, что британец Дэвид Фрост и переговорщик ЕС Мишель Барнье проведут новый раунд переговоров в Лондоне в ближайшие дни, поскольку обе стороны предупреждают, что соглашение должно быть заключено до конца месяца.

"Переговоры будут проходить по всем столами переговоров одновременно. Если обе стороны не договорятся об ином, переговоры будут проходить ежедневно, включая выходные", - говорится в документе.

Однако в заявлении отмечается, что "на этих переговорах ничего не считается согласованным до тех пор, пока не будет достигнута окончательная общее соглашение".

Великобритания формально вышла из ЕС в январе, но по условиям соглашения о выходе она освободится от структур ЕС только после переходного периода с 1 января 2021 года.

Напомним, лидеры ЕС на саммите согласились продолжить переговоры с Британией с целью заключения торгового соглашения, однако поручили ускорить подготовку к сценарию отсутствии соглашения.

Ранее Еврокомиссия направила Британии предупреждения о нарушении соглашения о Brexit в связи с одобрением проекту "О внутреннем рынке", уничтожает предыдущие договоренности.

Европейская правда