Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства обнародовало первые снимки и видео своей астероидной пробы, указывающие на успешное взятие горных пород и пыли с поверхности астероида Бенну.

Источник: NASA и AFP в Twitter

Детали: 20 октября космический корабль NASA, выполняя миссию OSIRIS-REx, приблизился к астероиду Бенну, что в 200 миллионах миль (321 миллионов км) от Земли, и взял пробы с поверхности, зависнув в метре от кратера Найтингейл.

NASA releases first images of its asteroid sampling operation, which appear to show successful recovery of rock and dust, or as one official put it, "the kind of mess we were hoping for"https://t.co/ktw46F2fFd pic.twitter.com/jwioPYR6Ee