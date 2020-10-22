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SpaceX сообщила время запуска очередной миссии Starlink

Четверг, 22 октября 2020, 09:40
 

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 22 октября осуществить запуск 15-ой миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников.

Источник: сайт SpaceX

Детали: Очередной запуск запланирован на 22 октября в 12:14 p.m. EDT (19:14 по Киеву). Falcon 9, которая доставит груз на орбиту будет стартовать с комплекса SLC-40 во Флориде.

Погода на 50% благоприятная для запуска.

Украинская правда

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SpaceX космос

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