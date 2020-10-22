Скандального руководителя Одесской таможни уволили через 2 месяца после назначения

Денис Пудрик

Государственная таможенная служба 21 октября уволила и.о. начальника Одесской таможни Дениса Пудрика из-за отрицательных результатов работы таможни в течение 2 месяцев, на эту должность Пудрика назначили 21 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в Facebook.

"Причиной увольнения являются отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев. Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем.

Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров. Так, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта - на 11,6%", - говорится в сообщении.

"Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, что является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы", - добавили в ГМС.

Подчеркивается, что в связи с установленными фактами Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни, его выводы будут объявлены после окончания проверки.

Напомним:

Глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили раскритиковал назначение на должность исполняющего обязанности главы Одесской таможни Дениса Пудрика, чиновника времен президентства Виктора Януковича.

Ранее Пудрик работал руководителем таможенных органов в Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской таможнях. Кроме того, был заместителем и первым заместителем также в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.

Он возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что подпадал под критерии очистки власти. За это его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни.

В марте 2020 года Пудрик получил решение суда о восстановлении в должности и компенсацию от государства в размере 677 тысяч гривень.

С 2019 года до нынешнего назначения был и. о. проректора Государственной академии фискальной службы.

По словам журналиста Юрия Бутусова, Пудрик женат на дочке Сергея Куницына - экс-народного депутата от Блока Петра Порошенко. В марте 2020 года Куницын возглавил Консультативный совет по делам ветеранов при Офисе президента.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что с точки зрения профессиональных качеств вопросов к Денису Пудрику (он возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что подпадал под критерии очистки власти), которого назначили руководителем Одесской таможни, до его назначения не было.

Экономическая правда