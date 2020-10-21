Кабмин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2024 года

Кабмин на заседании 21 октября утвердил стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что ключевая цель стратегии - снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, это, в свою очередь, позволит уберечь более 1000 человеческих жизней ежегодно.

"Безопасность дорожного движения - наш приоритет №1. Когда я стал министром, уровень выполнения программы по безопасности дорожного движения достигал лишь 38%.

На сегодня по программе 2020 года Укринфрапроект объявил закупки на все 100%. И мы работаем в дальнейшем над тем, чтобы дать качественно новое видение, какой должна быть эффективная программа безопасности", - сказал Криклий.

"Важной целью стратегии является приближение национальных показателей безопасности дорожного движения до среднеевропейского уровня, улучшение состояния улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры.

Также документ направлен на уменьшение степени тяжести последствий ДТП для участников дорожного движения, уменьшение социально-экономических потерь от дорожно-транспортного травматизма и внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения для обеспечения защиты жизни и здоровья населения", - добавил он.

В общем стратегия безопасности движения состоит из:

цифровизации и внедрении интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;

развития современной инфраструктуры безопасности;

создания условий и правил на рынке перевозок, исключающих пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;

создание системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;

долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.

На основе утвержденной стратегии будет разработан План мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения на период до 2024 года и Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года.

Экономическая правда