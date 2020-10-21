В ЕС определились с будущим онлайн-платформ

Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали три документа, которые определяют их пожелания относительно будущего закона ЕС о деятельности онлайн-платформ.

Об этом сообщает Euractiv.

2 декабря Еврокомиссия готовится обнародовать Акт о цифровых услугах (Digital Services Act), отражающий попытку ЕС лучше урегулировать работу цифровых сервисов, охватив все аспекты этой сферы. Документы, поддержанные евродепутатами, не являются юридически обязывающими, но определяют позицию парламента о том, какими должны быть требования к онлайн-гигантам.

В частности, речь идет о возможном запрете таргетированной рекламы, создании процедуры для жалоб на нелегальный контент и борьбе с мошенническими предложениями.

В тексте отмечается, что таргетированная реклама должна лучше контролироваться и стать менее навязчивой, а в перспективе, возможно, полностью попасть под запрет.

Также предлагают обязать платформы дать возможность людям пользоваться сервисами анонимно, а также тщательно выявлять и убирать предложения мошенников, например, тех, которые продают опасные или контрафактные товары.

О последней проблеме неоднократно упоминала и профильный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер, поэтому такое требование, вероятно, уже есть в проекте.

Кроме того, депутаты поддержали предложение разделять "вредный" и "нелегальный" контент и применять к ним различные процедуры.

Это соответствует и позиции онлайн-гигантов, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple.

Европейская правда