США лишили виз сотрудников российского "Аэрофлота" за многомиллионную контрабанду Apple

В США сотрудников российского "Аэрофлота" обвинили в контрабанде в Россию электроники на $50 млн - Государственный департамент отозвал 113 виз у работников авиакомпании.

Это следует из сообщения прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, сообщает "Европейская правда".

Всего 10 человек обвиняют в схеме контрабанды в Россию на сумму 50 млн долларов.

Обвиняемые участвовали в незаконной контрабанде из США в Россию электронных устройств, в частности продуктов Apple, таких как iPhone, iPad и Apple Watch, с использованием курьеров, многие из которых были нынешними и бывшими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот".

Восемь человек были арестованы и будут привлечены к уголовной ответственности, еще двое обвиняемых скрываются от правосудия.

Обвиняемые осуществляли контрабанду наличных и товаров через пассажиров авиакомпании, включая нынешних и бывших сотрудников авиакомпании "Аэрофлот".

Устройства экспортировали без необходимых разрешений, многие из них были украдены.

Один из обвиняемых в период с августа 2019 по декабрь 2019 совершил четыре поездки по США, перевезя более 1000 продуктов Apple на сумму более 1 млн долларов. Другой обвиняемый с 5 октября 2019 перевез 9 чемоданов с 235 продуктами Apple оценочной стоимостью около 250 000 долларов.

В результате расследования Госдепартамент США отозвал около 113 виз у сотрудников "Аэрофлота" за их участие в схеме.

Европейская правда