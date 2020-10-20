ГАСИ таки разрешила Вавришу строить "деловой центр" в старинном центре Киева

Государственная архитектурно-строительная инспекция 12 октября выдала ООО "Сага 18" разрешение на строительство объекта по улице Сагайдачного, 18 в Подольском районе Киева.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на сайт ГАСИ

Дословно: "Разрешение выдано на "Завершение строительства делового центра (новое строительство) на улице Петра Сагайдачного, 18 в Подольском районе г. Киев" (корректировка)"".

Детали: Издание отмечает, что ООО "Сага 18" с осени прошлого года пыталось получить в ГАСК разрешение на строительство на ул. Сагайдачного, 18.

В этом году ГАСИ дважды отказывала в выдаче разрешения. В частности, 14 августа – по ряду причин, в том числе: из-за превышения высотности фасада (вместо 12 м (3 этажа) – фактически 17,3 м (3 этажа и мансарда)), необеспечения проезда, в том числе площадки для разворота пожарной техники и т.д.

Согласно разрешению ГАСИ, "Сага 18" завершает строительство 7-этажного делового центра.

Несмотря на это на собственном сайте и на сайтах продажи жилья объект на ул. Сагайдачного, 18 позиционируется как жилой комплекс Saga City Space. Правда, застройщик избегает слова "квартиры" и продает "апартаменты".

Предыстория:

Новые градостроительные условия и ограничения на завершение строительства делового центра на ул. Сагайдачного, 18 ООО "Сага 18" получило 29 марта 2019 года.

ООО "Сага 18" через суд обязало Минкультуры повторно рассмотреть вопрос о согласовании проектной документации фирмы по "деловому центру" на ул. Сагайдачного, 18. Минкульт пропустил сроки кассационного обжалования этого решения.

По данным "Наших грошей", следователи Главного управления Нацполиции расследуют уголовное производство, начатое 10 июня этого года, в рамках которого 17 августа на два участка по ул. П. Сагайдачного, 18, являющиеся частной собственностью, и незавершенное строительство Деловой центр I и II очередь Подольский райсуд Киева наложил арест. Но 17 сентября этот арест отменил судья Голосеевского райсуда Киева, ссылаясь на нарушение территориальной подсудности.

В конце июля этого года застройщик открыл уличную часть Saga City Space.

ООО "Сага 18" было создано в сентябре 2017 года. Его учредителями являются закрыты не диверсифицированные венчурные корпоративные инвестиционные фонды "Атлон" и "Эверест", руководителем которых является Дмитрий Овсий – юрист Андрея Вавриша, экс-заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, а ныне владельца Saga Development.

Генподрядчиком строительства является ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз", с которым застройщик заключил договор в ноябре 2019 года.

Владельцами "Атмосфера Инжиниринг Системз" в равных долях являются Наталья Берест, Евгений Ивинский, Виктория Коробенко и ООО "Роксвил", которым владеет Михаил Петрик – партнер по бизнесу Артема Петрощука, родного брата Евгения Петрощука – одого из непубличных, но ключевых советников председателя Укравтодора Александра Кубракова. В 2019 году Евгений Петрощук напрямую владел долей в ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз".

Украинская правда