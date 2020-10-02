Швейцарская Женева установила самую высокую в мире минимальную зарплату

В швейцарском кантоне Женева заработная плата будет самой высокой в ​​мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

На референдуме, проходившем в минувшие выходные, граждане поддержали введение минимальной почасовой оплаты труда на уровне 23 швейцарских франков (примерно 21 евро) без вычета налогов. Это на 5 франков больше, чем сейчас.

В Швейцарии стандартная продолжительность рабочей недели - 42 часа. Поэтому заработная плата работника на "минималке" без вычета налогов может превышать 4 000 евро.

Повышение заработной платы теперь коснется ориентировочно 30 000 человек, из которых две трети - женщины.

Некоторые работодатели, с которыми общались репортеры, не в восторге от решения, объясняя, что их финансовые дела существенно ухудшились из-за пандемии коронавируса.

Кантон Женева теперь в разы опережает по уровню минимального вознаграждения всех европейских соседей Швейцарии.

В Люксембурге месячная "минималка" без вычета налогов составляет 2142 евро, во Франции - 1539 евро (на руки работник получает 1219).

В то же время следует учитывать, что и стоимость жизни в Швейцарии, в частности в Женеве, чрезвычайно высока. Месячная стоимость аренды жилья составляет около 2 тысяч франков, также очень дорогое медицинское страхование.

Европейская правда